Rigore Milan Fiorentina Marelli | Situazione simile a Juve Inter ma due decisioni completamente opposte! O si è sbagliato in quel caso oppure oggi

Inter News 24 Rigore Milan Fiorentina, Marelli: «Situazione simile a Juve Inter ma due decisioni completamente opposte!». La spiegazione dell’ex arbitro. L’ex arbitro Luca Marelli, intervenuto in collegamento con DAZN, ha espresso forti perplessità sul calcio di rigore assegnato al Milan contro la Fiorentina. Secondo la sua analisi, il contatto sanzionato, una mano appoggiata sul collo dell’attaccante, era troppo leggero per giustificare l’intervento del VAR e l’assegnazione del penalty tramite On-Field Review (OFR), ritenuto fuori protocollo. Pur accettando una possibile valutazione di campo, l’intervento tecnologico è stato considerato errato. 🔗 Leggi su Internews24.com

