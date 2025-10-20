Rigore Milan Fiorentina Marelli | Situazione simile a Juve Inter ma due decisioni completamente opposte! O si è sbagliato in quel caso oppure oggi
Inter News 24 Rigore Milan Fiorentina, Marelli: «Situazione simile a Juve Inter ma due decisioni completamente opposte!». La spiegazione dell’ex arbitro. L’ex arbitro Luca Marelli, intervenuto in collegamento con DAZN, ha espresso forti perplessità sul calcio di rigore assegnato al Milan contro la Fiorentina. Secondo la sua analisi, il contatto sanzionato, una mano appoggiata sul collo dell’attaccante, era troppo leggero per giustificare l’intervento del VAR e l’assegnazione del penalty tramite On-Field Review (OFR), ritenuto fuori protocollo. Pur accettando una possibile valutazione di campo, l’intervento tecnologico è stato considerato errato. 🔗 Leggi su Internews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
? Pradè furioso per il rigore Milan: "Roba scandalosa, episodio quasi grottesco”. E su Marinelli... - facebook.com Vai su Facebook
Milan-Fiorentina 2-1, Var rigore e polemiche con Pradé e Pioli. Cos'è successo - X Vai su X
Milan-Fiorentina, Marinelli smentisce Marelli: il rigore solleva un polverone. Duro sfogo di Pradè: “Scandaloso” - Il Milan batte la Fiorentina in rimonta grazie a un rigore generoso assegnato da Marinelli. Come scrive sport.virgilio.it
Milan-Fiorentina, Marelli: "Rigore? L'arbitro non doveva essere richiamato dal Var" - Dagli studi di DAZN, Luca Marelli ha commentato l'arbitraggio di Milan- Lo riporta tuttomercatoweb.com
Rigore Milan-Fiorentina, Marelli categorico: “Episodio fuori dal protocollo” - CORSO UMBERTO I, 68, 80058 Torre Annunziata (NA ... Riporta spaziomilan.it