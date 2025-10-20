Rigore Milan Fiorentina Cesari interviene e critica l’uso del VAR in Serie A | le parole

Inter News 24 Rigore Milan Fiorentina, il commento di Cesari circa l’episodio molto discusso avvenuto nella sfida tra Milan e Fiorentina: il suo punto di vista. Il rigore assegnato al Milan nei minuti finali della sfida contro la Fiorentina, che ha consentito ai rossoneri di vincere 2-1 e salire in testa alla classifica, ha suscitato molte discussioni. Graziano Cesari, ex arbitro e commentatore per Pressing su Mediaset, ha analizzato l’episodio, sollevando alcuni dubbi sulla gestione del VAR e sulla decisione dell’arbitro. Cesari ha iniziato la sua analisi sottolineando la confusione iniziale dell’arbitro: «All’inizio l’arbitro non sembra sapere cosa fare, sembra confuso. 🔗 Leggi su Internews24.com

