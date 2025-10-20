Rigenerazione urbana di Santa Rosa e nuovo hub sportivo | un incontro aperto ai cittadini
LECCE – Un incontro aperto alla cittadinanza per condividere idee e proposte sul progetto di rigenerazione urbana del quartiere Santa Rosa: verso un nuovo hub sportivo e sociale.L’appuntamento è stato organizzato dall’amministrazione comunale di Lecce per venerdì 24 ottobre, dalle 9 alle 12, al. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Argomenti simili trattati di recente
Un’altra bella storia di rigenerazione urbana resa possibile anche grazie ai fondi europei, attraverso la programmazione della regione Emilia-Romagna in collaborazione con i territori. Stamane a Mordano, piccolo comune dell’imolese, insieme al sindaco Nic - facebook.com Vai su Facebook
Rigenerazione urbana, capacità di adattamento ai cambiamenti climatici e resilienza urbana: i temi di #EcosistemaUrbano 2025, il nostro report sulle performance ambientali delle città in collaborazione con Ambiente Italia e @sole24ore. Il programma comple - X Vai su X
Rigenerazione urbana: approvata la graduatoria dei fondi regionali per la Toscana diffusa - Oltre 2 milioni di euro ai Comuni di Lucignano, Terranuova Bracciolini, Pratovecchio Stia e Chiusi della Verna ... Scrive lanazione.it
A Verona la rigenerazione urbana diventerà rigenerazione sociale - Nel progetto troveranno spazio soluzioni di cohousing e servizi per i cittadini, con un piano di gestione frutto di una ... Da vita.it
Riparte il confronto sulla rigenerazione urbana - Mercoledì 27 settembre, la Commissione Ambiente e Lavori Pubblici del Senato ha avviato l’esame di due disegni di legge ... Come scrive edilportale.com