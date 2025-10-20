Rifiuti completato l’aggiornamento del Piano regionale

Con l’approvazione, oggi in giunta, del secondo stralcio del Piano regionale di gestione dei rifiuti, dedicato a quelli speciali, la Regione siciliana ne ha completato l’iter di aggiornamento. Il documento sarà ora trasmesso al ministero dell’Ambiente e all’Unione Europea per l’apprezzamento. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it