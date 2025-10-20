È sceso il sipario sul Roma International Fashion Film Festival – Calabria Special edition, ideato e diretto dal regista Massimo Ivan Falsetta, realizzato a Botricello con il supporto della Calabria film Commission, con il finanziamento dell’Amministrazione comunale e grazie al grande sostegno delle realtà e del volontariato del territorio del centro catanzarese. Tantissimi sono stati gli ospiti che si sono avvicendati nella tre giorni che ha travolto Botricello, tra attori e professionisti del mondo dello spettacolo, ma anche della moda e dell’imprenditoria: con madrina la bellissima Milena Miconi, il Festival si è concluso con una pioggia di premi per i film in concorso, ma anche di riconoscimenti per i tanti ospiti che hanno partecipato e portato sul palco le loro incredibili esperienze e professionalità. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Rifff Calabria special edition, conclusa con successo la tre giorni