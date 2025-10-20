Assalto al bus della squadra di basket Estra Pistoia, militante in Serie A2. Dopo la partita in trasferta contro il Rieti, al PalaSojourner, domenica sera, i tifosi della squadra di casa si sarebbero avventati contro il pullman che trasportava i sostenitori biancorossi con lancio di pietre e oggetti contundenti e nella sassaiola è morto l’autista dell’autobus, probabilmente colpito da un mattone. Lo conferma la polizia locale. “Un atto criminale che ci lascia increduli, l’assalto a colpi di sassi contro il pullman dei tifosi del Pistoia Basket nel dopo partita con il Rieti. Ci stringiamo intorno ai familiari dell’autista che è stato ucciso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Rieti, sassi contro il pullman di tifosi del Pistoia basket: morto l’autista