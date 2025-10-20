Rieti sassi contro il bus dei tifosi di Pistoia basket | morto il secondo autista

Tragedia nel mondo del basket, avvenuta dopo il match tra la RSR Sebastiani Rieti e l’Estra Pistoia, di Serie A2, vinta dalla squadra ospite. Il pulman dei tifosi di Pistoia è stato colpito da diversi sassi e oggetti contundenti, provocando una vittima. TRAGEDIA DOPO IL MATCH – Il dramma sarebbe avvenuto durante il ritorno del bus . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Sono al momento ricercati gli autori dell'assalto subito dai tifosi del Pistoia basket il cui pullman, questa sera, lungo la superstrada Rieti-Terni, è stato raggiunto da diversi lanci di sassi e mattoni mentre stava lasciando Rieti, dove la squadra di Pistoia aveva gi - facebook.com Vai su Facebook

Un gruppo di tifosi del Rieti ha assaltato il pullman della squadra avversaria del Pistoia Basket. Sassi e mattoni lanciati contro gli autisti, uno di loro, Raffaele Marianella ha perso la vita - X Vai su X

Rieti, sassi contro il bus dei tifosi del Pistoia basket. Morto un autista colpito, era a un mese dalla pensione - Era a un mese dalla pensione, abitava a Firenze, ma era nato a Roma. Lo riporta ilmessaggero.it

Sassi contro bus del Pistoia Basket. Morto l'autista. Indagini in corso - Il pullman stava rientrando in Toscana dalla trasferta nel capoluogo sabino ... Come scrive rainews.it

Sassi contro bus di tifosi: muore autista sulla Terni-Rieti. Meloni: «Violenza folle» - Nell’agguato è morto uno degli autisti del mezzo, sembrerebbe il secondo, quello che quindi non era al volante. Secondo umbria24.it