Rieti sassi contro il bus dei tifosi del Pistoia basket Morto un autista colpito era a un mese dalla pensione
È morto mentre stava lavorando come autista, a 65 anni. Era a un mese dalla pensione, abitava a Firenze, ma era nato a Roma. È stato ucciso da un gruppo di giovani teppisti che ha. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Esprimo profondo cordoglio della Regione Toscana per la tragedia avvenuta nei pressi di Terni, dove il pullman dei tifosi del Pistoia Basket, di ritorno da Rieti, è stato colpito da sassi, causando la morte del secondo autista. Un gesto gravissimo e inaccettabile - facebook.com Vai su Facebook
Contigliano, lancio di sassi al pullman dei tifosi del Pistoia Basket di ritorno dopo la partita con il Rieti: ucciso il secondo autista @ultimoranet - X Vai su X
Sassi contro il bus dei tifosi: muore autista sulla Terni-Rieti - Nell’agguato è morto uno degli autisti del mezzo, sembrerebbe il secondo, quello che quindi non era al volante. Da umbria24.it
Sassi contro un pullman tifosi del Pistoia basket, morto uno degli autisti - La sfida di A2 disputata nel capoluogo reatino e vinta dalla squadra ospite è terminata con l'assalto ad un pullman da parte dei tifosi toscan ... Segnala rtl.it
Rieti-Pistoia, la trappola in strada e l’agguato del "commando" di ultrà. «Sono sbucati in un attimo dal nulla» - «All’improvviso il nostro pullman è stato colpito da una pioggia di sassi che arrivavano dal basso. Scrive ilmessaggero.it