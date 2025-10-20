rieti sassi contro il bus dei tifosi del pistoia basket morto un autista colpito era a un mese dalla pensione

È morto mentre stava lavorando come autista, a 65 anni. Era a un mese dalla pensione, abitava a Firenze, ma era nato a Roma. È stato ucciso da un gruppo di giovani teppisti che ha. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

