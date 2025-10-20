Rieti sassi contro il bus dei tifosi del Pistoia basket Morto un autista colpito era a un mese dalla pensione

Ilmessaggero.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È morto mentre stava lavorando come autista, a 65 anni. Era a un mese dalla pensione, abitava a Firenze, ma era nato a Roma. È stato ucciso da un gruppo di giovani teppisti che ha. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

rieti sassi contro il bus dei tifosi del pistoia basket morto un autista colpito era a un mese dalla pensione

© Ilmessaggero.it - Rieti, sassi contro il bus dei tifosi del Pistoia basket. Morto un autista colpito, era a un mese dalla pensione

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

rieti sassi contro busSassi contro il bus dei tifosi: muore autista sulla Terni-Rieti - Nell’agguato è morto uno degli autisti del mezzo, sembrerebbe il secondo, quello che quindi non era al volante. Da umbria24.it

rieti sassi contro busSassi contro un pullman tifosi del Pistoia basket, morto uno degli autisti - La sfida di A2 disputata nel capoluogo reatino e vinta dalla squadra ospite è terminata con l'assalto ad un pullman da parte dei tifosi toscan ... Segnala rtl.it

rieti sassi contro busRieti-Pistoia, la trappola in strada e l’agguato del "commando" di ultrà. «Sono sbucati in un attimo dal nulla» - «All’improvviso il nostro pullman è stato colpito da una pioggia di sassi che arrivavano dal basso. Scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Rieti Sassi Contro Bus