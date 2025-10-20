Rieti-Pistoia la trappola in strada e l?agguato del commando di ultrà Sono sbucati in un attimo dal nulla

«All?improvviso il nostro pullman è stato colpito da una pioggia di sassi che arrivavano dal basso. Non ci eravamo accorti di nulla, perché sulla strada non c?era. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Rieti-Pistoia, la trappola in strada e l'agguato del "commando" di ultrà. «Sono sbucati in un attimo dal nulla» - «All'improvviso il nostro pullman è stato colpito da una pioggia di sassi che arrivavano dal basso.

