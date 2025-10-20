Rieti | Lupi ' violenza feroce e senza senso vicini a famiglia autista'
Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Dolore e sconcerto per la morte di Raffaele Marianella, l'autista rimasto ucciso nel lancio di sassi e mattoni contro il pullman che trasportava i tifosi del Pistoia Basket. Una vittima della follia ultrà, di quella furia senza senso che nulla a che vedere con lo sport. Morire così è assurdo, inaccettabile. Siamo certi che i responsabili di questo agguato criminale saranno quanto prima individuati. Alla famiglia e agli amici di Raffaele Marianella tutta la nostra vicinanza". Così Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati. 🔗 Leggi su Iltempo.it
