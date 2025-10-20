Rieti indagini a tappeto | identificati 12 ultras si cerca il Dna sul sasso che ha colpito l' autista

Le forze dell'ordine hanno portato in Questura nella notte 12 persone, tra cui un minorenne. Si indaga per omicidio volontario aggravato dopo la morte di Raffaele Marianella a seguito di una sassaiola contro il bus dei tifosi di Pistoia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

rieti indagini tappeto identificatiFollia teppista a Rieti: Salvatore, l'autista ucciso da un mattone, lavorava da pochi mesi. Sotto torchio decine di ultras di Rieti - The video could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported. Si legge su lasicilia.it

