Rieti assalto degli ultras della Sebastiani al pullman del Pistoia Basket | muore un autista

L’ autista di un pullman che trasportava gli ultras al seguito della squadra di basket di Pistoia di A2 è morto, questa sera, lungo la superstrada Rieti-Terni, all’altezza dello svincolo di Contigliano (Rieti). Alcuni tifosi della Sebastiani Basket hanno assaltato il pullman che stava lasciando la città dopo si era disputato l’incontro. L’uomo, secondo quanto riporta Pistoiasport, è morto dopo essere stato colpito da un mattone. Mentre i tifosi assaltavano il pullman lanciando pietre e altri oggetti. Era da poco terminata la partita di A2 a girone unico che aveva visto la vittoria della squadra di Pistoia contro i reatini. 🔗 Leggi su Open.online