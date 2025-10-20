Rieti assalto degli ultras al pullman dei tifosi del Pistoia Basket Morto l’autista un mattone gli ha reciso la trachea | Scene strazianti

È stato aperto un fascicolo per omicidio volontario a carico di ignoti dopo la morte di Raffaele Marianella, autista 65enne colpito al collo da un mattone lanciato contro l’autobus dei tifosi del Pistoia Basket. Un assalto violentissimo che al momento rimane ancora senza responsabili. L’uomo al momento dell’agguato, avvenuto sulla superstrada Rieti-Terni al termine della sfida con la squadra locale del Real Sebastiani, era seduto sul sedile accanto a quello del conducente. Al volante c’era infatti un suo collega, rimasto per miracolo illeso dopo che un mattone ha colpito il parabrezza proprio all’altezza della sua testa. 🔗 Leggi su Open.online

Tg1. . L’assalto al pullman dei tifosi del #PistoiaBasket, di rientro dopo il match contro la squadra di #Rieti: una sassaiola sulla statale, in cui muore, colpito da un mattone, un autista dell’autobus. I testimoni dicono: “Poteva essere una strage”. La Procura indag - facebook.com Vai su Facebook

Rieti, Milani (FdI): assalto a pullman atto di violenza costato la vita ad un lavoratore https://lavocedelpatriota.it/rieti-milani-fdi-assalto-a-pullman-atto-di-violenza-costato-la-vita-ad-un-lavoratore-1/… via @vocedelpatriota - X Vai su X

L’assalto al pullman del Pistoia e il masso sul parabrezza: così un gruppo di ultras ha ucciso l’autista Raffaele Marianella - Massi e mattoni lanciati contro il pullman dei tifosi del Pistoia basket, così un gruppo di ultras della Real Sebastiani Rieti ha ucciso l'autista Raffaele ... Come scrive fanpage.it

L'assalto al pullman, al vaglio della procura di Rieti la posizione di 3 persone - L'agguato contro i tifosi del Pistoia basket a Contigliano: una sassaiola che ha ucciso uno degli autisti ... Si legge su rainews.it

Assalto al pullman dei tifosi del Pistoia basket, l’autista morto era vicino alla pensione - Indagano gli investigatori della Squadra mobile e della Digos: sentiti una decina di tifosi della curva della Sebastiani Rieti. Come scrive ilsecoloxix.it