Rieti assalto degli ultras al pullman dei tifosi del Pistoia Basket | morto l’autista Si indaga su 10 persone alcuni sono legati all’estrema destra

Sarebbe circa una decina di tifosi della Sebastiani Rieti quelli su cui la procura della città laziale si sta concentrando. Sarebbero stati loro, dopo essere scesi da tre vetture, i protagonisti della sassaiola in cui è rimasto ucciso Raffaele Marianella, autista 65enne colpito al collo da un mattone lanciato contro l’autobus dei tifosi del Pistoia Basket. L’uomo al momento dell’agguato, avvenuto sulla superstrada Rieti-Terni al termine della sfida con la squadra locale del Real Sebastiani, era seduto sul sedile accanto a quello del conducente. Al volante c’era infatti un suo collega, rimasto per miracolo illeso dopo che un mattone ha colpito il parabrezza proprio all’altezza della sua testa. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche questi approfondimenti

Rai Radio1 @Radio1Rai · Ora #Agguato al pullman. La polizia indaga su una decina di tifosi della Sebastiani Rieti sospettati di aver preso parte all'assalto al bus, in cui è stato ucciso con un sasso l'autista. Il cerchio si sta stringendo grazie alle immagini dell - facebook.com Vai su Facebook

Rieti, Milani (FdI): assalto a pullman atto di violenza costato la vita ad un lavoratore https://lavocedelpatriota.it/rieti-milani-fdi-assalto-a-pullman-atto-di-violenza-costato-la-vita-ad-un-lavoratore-1/… via @vocedelpatriota - X Vai su X

Autista ucciso a Rieti, s’indaga su ultras di estrema destra: nelle chat l’organizzazione dell’assalto al pullman - Inoltre i sospettati dell’assalto di domenica 19 ottobre al pullman in cui è morto l’autista Raffaele ... Riporta fanpage.it

L'assalto al pullman, al vaglio della procura di Rieti la posizione di 3 persone - L'agguato contro i tifosi del Pistoia basket a Contigliano: una sassaiola che ha ucciso uno degli autisti ... Si legge su rainews.it

L’assalto al pullman del Pistoia e il masso sul parabrezza: così un gruppo di ultras ha ucciso l’autista Raffaele Marianella - Massi e mattoni lanciati contro il pullman dei tifosi del Pistoia basket, così un gruppo di ultras della Real Sebastiani Rieti ha ucciso l'autista Raffaele ... Riporta fanpage.it