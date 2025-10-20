Rieti assalto al pullman dei tifosi del Pistoia basket | si indaga su 10 persone

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno provato a rianimare la vittima senza successo. L'uomo, originario di Roma e residente a Firenze, è infatti deceduto poco dopo l'arrivo dei soccorsi. La vittima era stata assunta pochi mesi fa dalla società di pullman a noleggio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Rieti, assalto al pullman dei tifosi del Pistoia basket: si indaga su 10 persone

