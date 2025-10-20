Rieti assalto al pullman dei tifosi del Pistoia basket | si indaga su 10 persone

Ildifforme.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno provato a rianimare la vittima senza successo. L'uomo, originario di Roma e residente a Firenze, è infatti deceduto poco dopo l'arrivo dei soccorsi. La vittima era stata assunta pochi mesi fa dalla società di pullman a noleggio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

rieti assalto al pullman dei tifosi del pistoia basket si indaga su 10 persone

© Ildifforme.it - Rieti, assalto al pullman dei tifosi del Pistoia basket: si indaga su 10 persone

Leggi anche questi approfondimenti

rieti assalto pullman tifosiAssalto al pullman del Pistoia Basket, si indaga sui tifosi della Sebastiani Rieti: chi sono i sospettati - Si sta stringendo il cerchio intorno ad una decina di tifosi della Sebastiani Rieti sospettati di aver partecipato all'assalto al bus dei tifosi di Pistoia, sulla superstrada tra Rieti e Terni, in cui ... Secondo tg.la7.it

rieti assalto pullman tifosiAgguato dei tifosi dopo la partita Rieti-Pistoia, mattoni contro il pullman dei toscani: morto uno degli autisti - Il conducente di riserva, che si trovava sul lato passeggero, è stato colpito da un mattone ed è morto. Riporta lanazione.it

rieti assalto pullman tifosiAssalto al pullman dei tifosi del Pistoia basket: la Polizia indaga su una decina di sospetti, chi sono. Il dna sulla pietra che ha ucciso Raffaele Marianella - La Polizia, secondo quanto apprende l'ANSA, sta stringendo il cerchio attorno ad una decina di tifosi della Sebastiani Rieti sospettati di aver partecipato all'assalto al bus dei ... Si legge su leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Rieti Assalto Pullman Tifosi