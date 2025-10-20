Rieti assalto al pullman dei tifosi del Pistoia basket | è caccia ai responsabili

La sassaiola quando ormai era buio contro l'autobus in corsa. Il parabrezza sfondato, proprio dal lato dove sedeva Raffaele Marianella, 65 anni, il secondo autista colpito a morte dal lancio di una pietra. È caccia ai responsabili dell'assalto al pullman dei tifosi del Pistoia basket, di rientro dalla trasferta a Rieti per la partita del campionato di serie A2. La procura reatina indaga per omicidio volontario. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

