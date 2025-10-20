Rieti assalto a pullman tifosi del Pistoia basket | morto un autista nella sassaiola
Sul luogo della tragedia sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno provato a rianimare la vittima senza successo. L'uomo, originario di Roma e residente a Firenze, è infatti deceduto poco dopo l'arrivo dei soccorsi. La vittima era stata assunta pochi mesi fa dalla società di pullman a noleggio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Sono al momento ricercati gli autori dell'assalto subito dai tifosi del Pistoia basket il cui pullman, questa sera, lungo la superstrada Rieti-Terni, è stato raggiunto da diversi lanci di sassi e mattoni mentre stava lasciando Rieti, dove la squadra di Pistoia aveva gi - facebook.com Vai su Facebook
Caccia ai responsabili dell'assalto al bus dei tifosi del #Pistoia #Basket, ieri sulla superstrada Rieti-Terni: morto il secondo autista, colpito da un mattone che ha infranto il vetro del mezzo. Durante il match, vinto dalla squadra ospite, c'erano stati momenti di t - X Vai su X
Assalto a pullman di tifosi del Pistoia basket dopo la partita con Rieti, ucciso un autista - " È finito in tragedia il post partita del match di basket tra Pistoia e la Sebastiani di Rieti. Si legge su huffingtonpost.it
Assalto al pullman del Pistoia basket, l’autista morto a Rieti era a un mese dalla pensione: tifosi in questura - I poliziotti stanno ascoltando una decina di tifosi portati negli Uffici della Squadra Mobile in merito all'aggressione al pullman del Pistoia basket avvenuta ... Scrive fanpage.it
Assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket, morto il secondo autista - Terni, altezza svincolo di Contigliano ... Segnala tg.la7.it