Rieti assalto a pullman tifosi del Pistoia basket | morto un autista nella sassaiola

Ildifforme.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno provato a rianimare la vittima senza successo. L'uomo, originario di Roma e residente a Firenze, è infatti deceduto poco dopo l'arrivo dei soccorsi. La vittima era stata assunta pochi mesi fa dalla società di pullman a noleggio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

