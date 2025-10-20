Sul luogo della tragedia sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno provato a rianimare la vittima senza successo. L'uomo, originario di Roma e residente a Firenze, è infatti deceduto poco dopo l'arrivo dei soccorsi. La vittima era stata assunta pochi mesi fa dalla società di pullman a noleggio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Rieti, assalto a pullman tifosi del Pistoia basket: morto un autista nella sassaiola