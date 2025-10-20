Richard Linklater tra masterclass e première | il regista di Boyhood presenta Nouvelle Vague alla Festa del cinema di Roma
Come Terrence Malick e Wes Anderson è texano, e come i suoi illustri colleghi sembra più europeo che americano. È amante del cinema “indie” ed è un cinefilo assoluto. Naturalmente l’identikit non può che portare a Richard Linklater, tra gli ospiti più attesi alla 20ma Festa del cinema di Roma, per il premio alla carriera e per la presentazione in prima italiana del suo Nouvelle Vague, già concorrente all’ultimo Festival di Cannes. Il cineasta è stato protagonista anche di una Masterclass dove ha percorso non solo la sua carriera, ma il suo modo di intendere il cinema. Cresciuto in una cittadina nel Texas orientale (“dove di attraente c’è solo una prigione”) e poi stabilitosi ad Austin, Linklater ha iniziato a 20 anni a vedere i film “ossessivamente” dopo aver capito che “non sarei diventato un romanziere”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
