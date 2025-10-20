Ricercato negli Usa per maxifrode | arrestato al largo delle coste baresi Era latitante da 26 anni

È stato arrestato su un catamarano, al largo delle coste pugliesi, un uomo che era ricercato negli Usa per una maxifrode. Era latitante da 26 anni per una frode su titoli finanziari per. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

