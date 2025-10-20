Ricercato negli Usa per maxifrode | arrestato al largo delle coste baresi Era latitante da 26 anni
È stato arrestato su un catamarano, al largo delle coste pugliesi, un uomo che era ricercato negli Usa per una maxifrode. Era latitante da 26 anni per una frode su titoli finanziari per. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Argomenti simili trattati di recente
In fuga da 26 anni Arrestato su un catamarano svizzero un ricercato negli Stati Uniti per una maxifrode - Era ricercato da 26 anni per una frode su titoli finanziari per oltre venti milioni di dollari commessa a New York assieme ad altri complici, il 60enne di nazionalità svizzera – secondo quanto riporta ... Lo riporta bluewin.ch
Ricercato per maxifrode negli Stati Uniti, rintracciato su un catamarano nel Barese - Operazione della Guardia di Finanza di Bari: arrestato un cittadino svizzero ricercato per frode finanziaria da 20 milioni di dollari a New York. Come scrive informatissimo.net
Frode da 20 milioni di dollari: arrestato in mare al largo di Bari un cittadino svizzero ricercato dall’Interpol - L’uomo, accusato di riciclaggio e associazione a delinquere a New York, era destinato all’estradizione verso gli Stati Uniti ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it