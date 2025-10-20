Ricerca e tecnologia | l’università di Siena protagonista a Roma

SIENA – L’università di Siena ha presentato le sue più recenti innovazioni alla M aker Faire Rome – European Edition 2025, dal 17 al 19 ottobre al Gazometro. Focus su disinfezione ambientale e dispositivi medici avanzati. Lo stand Unisi è stato coordinato dai professori Gabriele Messina (Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo) e Gabriele Cevenini (Dipartimento di Biotecnologie Mediche). Il team ha illustrato un approccio multidisciplinare, che include modellazione fluidodinamica e illuminotecnica, prototipazione 3D, rilievi fotometrici, test microbiologici e ingegnerizzazione dei sistemi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

