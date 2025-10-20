Riccardo Orsolini ha il fiuto per il gol | il Bologna mette al tappeto il Cagliari grazie al suo mancino formidabile

Prosegue la scia positiva di vittorie per il Bologna grazie all’apporto di Riccardo Orsolini, un giocatore che ha dimostrato versatilità in attacco e a centrocampo. L’ultima vittoria dei felsinei sul Cagliari per 2 a 0, avvenuta domenica 19 ottobre in trasferta, dimostra che il ruolo del calciatore marchigiano è fondamentale. È stato proprio lui a chiudere la partita al 79esimo minuto, con un tiro da fuori area che ha raggiunto l’angolo più remoto della rete avversaria. Il portiere cagliaritano Elia Caprile ha provato ad allungarsi per intercettare la gittata da fuori area, ma non è riuscito nell’intento. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Riccardo Orsolini ha il fiuto per il gol: il Bologna mette al tappeto il Cagliari grazie al suo mancino formidabile

