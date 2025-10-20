Riccardo Nicola e Pietro | la passione per lo sport i lavoretti e il violoncello

Condividevano i festeggiamenti per il compleanno, le mattine a scuola, ma anche le passioni: lo sci, le serate di svago. E nella quotidianità di anni veloci e allo stesso tempo infiniti erano diventati amici. Geko, Nic e Pietro erano ragazzi normali, come tanti altri. Riccardo Gemo e Nicola Xausa erano nati a poche ore di distanza, uno il 7 ottobre e l'altro l'8 ottobre 2005. Entrambi cresciuti all'Istituto Follador-De Rossi di Agordo, in provincia di Belluno, dove avevano studiato per lavorare nel Turismo, vissuto nel convitto e gareggiato con i colori dello Ski College Veneto Falcade. Oltre la neve c'era anche altro: il violoncello per uno, i film per l'altro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Riccardo, Nicola e Pietro: la passione per lo sport, i lavoretti e il violoncello

