Riccardo Cecchin il pensionato veneto virale sui social a sua insaputa morto in solitudine Si approfittavano di lui
Padova – “Veneto ubriaco in dialetto”, oltre 2,6 milioni di visualizzazioni. “Ciclista veneto ubriaco”: un milione. Numeri da creator di youtube. “Sticker” su Telegram. Il protagonista inconsapevole, l’eroe triste dei canali umoristici e dei social trash, i frullatori online di filmati grotteschi e volgari, aveva 73 anni. Si chiamava Riccardo “Ricky” Cecchin. Il pensionato virale: l’uomo che sommava ogni stereotipo sui veneti. Sempre in sella alla sua bicicletta che chiamava la “bambina”. Un’istituzione al bar del paese. Ma anche l’anziano in difficoltà, “sfruttato” dagli ossessionati dai social. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
