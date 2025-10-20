Riattivazione delle delegazioni comunali nei rioni | depositato ordine del giorno
BRINDISI - Il consigliere comunale Alessandro Antonino, del gruppo Impegno per Brindisi, ha depositato un ordine del giorno indirizzato al presidente del consiglio comunale al fine di sollecitare la riattivazione, anche solo settimanale, delle delegazioni comunali in alcuni dei quartieri più. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche questi approfondimenti
A MARSCIANO LE COMUNITÀ DELLE CITTÀ GEMELLATE Con uno scambio di doni tra le delegazioni di Marsciano, Trembaly-en-France ed Orosei e la firma di un documento che rinnova e rilancia il rapporto di gemellaggio, si è svolta nel pomeriggio di sab - facebook.com Vai su Facebook