Riapre il teatro La Fenice di Belpasso
Un palco pronto a raccontare nuove emozioni. A Belpasso, il Teatro La Fenice, simbolo della tradizione culturale locale e sede storica della Brigata d’Arte, è pronto a riaprire le sue porte al pubblico dopo anni di silenzio. Il 22 ottobre, ad inaugurare gli spazi rinnovati della piccola e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
