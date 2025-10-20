Riapre al transito la Strada provinciale 18 a Puianello

A Castelvetro di Modena nella mattinata di lunedì 20 ottobre ha riaperto al transito la strada provinciale 18 nella zona compresa tra Levizzano Rangone e Puianello, chiusa dallo scorso 4 giugno a causa del cedimento parziale di un’opera di sostegno posta a valle in un tornante stradale.A seguito. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

