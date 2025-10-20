Rette case di riposo confronto tra Comune di Verona e sindacati dei pensionati | Serve intervento della Regione e del governo

Si è svolto il 16 ottobre un incontro tra le segreterie provinciali dei sindacati dei pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil di Verona e l’amministrazione comunale, rappresentata dall’assessora alle politiche sociali Luisa Ceni e dall’assessore al bilancio Michele Bertucco. Stando a quanto. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Argomenti simili trattati di recente

«Rette del Nido troppo alte: alcune mamme stanno valutando un part time o addirittura di rinunciare al lavoro» - facebook.com Vai su Facebook

Rette case di riposo, confronto tra Comune di Verona e sindacati dei pensionati: «Serve intervento della Regione e del governo» - I sindacati sollecitano un’azione coordinata: «Gli anziani e le loro famiglie non possono più essere lasciati soli di fronte a co ... Come scrive veronasera.it

Case di riposo, rette: i sindacati chiedono aiuti a Regione e Governo - Rette, i sindacati pensionati chiedono aiuti a Regione e Governo per le case di riposo e per non lasciare soli i Comuni ... Riporta veronaoggi.it

Case di riposo, tremila anziani in lista d'attesa. Scatta l'allarme: nelle 54 Rsa della Marca mancano 1750 lavoratori - Sono oltre 3mila gli anziani trevigiani nelle liste d’attesa delle case di riposo (10mila in tutto il Veneto, a fronte di 33mila posti). Si legge su ilgazzettino.it