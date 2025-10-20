Restauro delle chiese di San Giacomo e San Salvatore Tarquinia chiede 880mila euro di finanziamento

Tarquinia, 20 ottobre 2025 – Il Comune di Tarquinia ha presentato la richiesta di finanziamento di 880mila euro per il restauro delle chiese di San Giacomo e San Salvatore, due tra i più significativi edifici religiosi e storici del patrimonio architettonico della città. Gli interventi inseriti nel progetto mirano alla tutela, alla valorizzazione e alla piena fruizione di questi beni culturali, secondo i più avanzati criteri del restauro conservativo. “Il progetto, se sarà finanziato, costituirà un passo importante nella strategia di tutela e valorizzazione del nostro patrimonio storico e artistico – dichiara il sindaco Francesco Sposetti -. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it