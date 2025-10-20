Reset scatti di anzianità sospesi illegittimamente | il Tribunale dà ragione a un lavoratore

Palermotoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riconosciuti a un lavoratore di Reset, delegato della Filcams Cgil, il diritto ad avere retribuiti gli scatti di anzianità. Lo ha deciso il giudice del Tribunale, Paola Marino, emettendo una sentenza (numero 4.287) che ha stabilito che gli scatti di anzianità nella società consortile che gestisce. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

