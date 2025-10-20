‘Reporter per un giorno’ al via concorso Rai per giovani under 30

(Adnkronos) – “Giornalisti per un giorno a Perugia”. È il concorso nazionale lanciato dalla Rai con la Scuola di giornalismo di Ponte Felcino (Pg), aperto alle candidature a partire dal 27 ottobre fino al 12 novembre. Sei giovani abbonati, aspiranti reporter, avranno l’occasione di vivere due intense giornate di formazione e lavoro in redazione, tra . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com