Regole chiare sui viaggi d’istruzione | confronto tra turismo organizzato e Ministeri per la revisione del bando Consip
Le principali associazioni del turismo organizzato – tra cui Aiav Cna, Aidit Federturismo Confindustria, Assoviaggi Confesercenti, Astoi Confindustria Viaggi, Fiavet Confcommercio, Fto Confcommercio e Maavi Conflavoro Pmi – hanno espresso apprezzamento per l'incontro tenutosi il 17 ottobre con i rappresentanti dei ministeri dell’Istruzione e del Merito, del Turismo e delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Argomenti simili trattati di recente
Crediti di carbonio, Bonomelli: «Opportunità, ma servono regole chiare» - X Vai su X
Il 15 ottobre è partita la stretta di caddy e risciò in centro. Funaro: «Siamo la prima città a dare regole chiare sul trasporto turistico» - facebook.com Vai su Facebook
Turismo organizzato, associazioni: "Su viaggi istruzione regole chiare e revisione bando Consip" - "Aiav Cna, Aidit Federturismo Confindustria, Assoviaggi Confesercenti, Astoi Confindustria Viaggi, Fiavet Confcommercio, Fto Confcommercio e ... Secondo teleborsa.it
Viaggi d’istruzione a rischio stop: senza regole chiare sugli appalti e con il bando Consip contestato, 5 milioni di studenti rischiano di perdere esperienze formative uniche ... - I viaggi d’istruzione, che comprendono scambi culturali, percorsi Pcto, mini stay linguistici e altre esperienze formative, rappresentano ogni anno un’opportunità per circa 5 milioni di studenti in It ... Si legge su orizzontescuola.it