Regionali Zinzi Lega | Il centrodestra è l’alternativa Noi raccoglieremo il voto moderato

Tempo di lettura: 2 minuti “E’ una partita totalmente aperta, io lo penso dal primo giorno. Soltanto chi conosce il nostro territorio e gira le comunità, vive la realtà di tutti i giorni, sa che questa è una partita che possiamo vincere”. – determinato Gianpiero Zinzi, segretario della Lega in Campania, intervenuto questa mattina alla conferenza stampa di presentazione dei candidati nel Sannio. “Il centrodestra rappresenta l’alternativa al malgoverno della sinistra, dei dieci anni di De Luca. – ha ribadito, puntando il dito poi sulla poca esprienza amministrativa del candidato presidente del centrosinistra – Il peggior interprete, dei peggiori dieci anni della Regione Campania, è sicuramente Roberto Fico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Regionali, Zinzi (Lega): “Il centrodestra è l’alternativa. Noi raccoglieremo il voto moderato”

