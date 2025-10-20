Regionali si muove la lista Cirielli Presidente | pronta una candidatura femminile inedita
Tempo di lettura: < 1 minuto Sarebbe in via di definizione la candidatura femminile per la lista “Cirielli Presidente” nel Sannio. Stando alle ultime indiscrezioni, il viceministro agli esteri sarebbe pronto a a schierare Lucia Rosella tra i propri candidati alle prossime Elezioni Regionali. Rosella, originaria di Pago Veiano, è consulente finanziario e dipendente del Consorzio Medil. È considerata una personalità vicina a un noto imprenditore sannita, riferimento nel contesto economico locale, legato anche al candidato presidente del centrodestra. La sua candidatura andrebbe a comporre il tandem con Nicola Boccalone per la lista che fa capo al presidente Edmondo Cirielli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Altre letture consigliate
"Microcitemico vergogna nazionale", si muove il consiglio regionale: subito in discussione la proposta di legge per la riassegnazione al Brotzu #Cagliari - facebook.com Vai su Facebook
Regionali, Scopelliti scende in campo per la Lega: l’ex “Peppe dj” riaccende la politica calabrese - X Vai su X
Regionali, Cirielli da Salerno attacca De Luca: «Ormai è il passato» - Il Pd e Fico si vergognano di lui, il suo nome scompare. Lo riporta ilmattino.it
Regionali Campania, non solo Fico e Cirielli: ecco chi sono gli altri candidati - Bandecchi, Granato, De Rosa, Arnese, Bruno, Campanile: la carica degli outsider candidati alle regionali in Campania. Da policymakermag.it
Regionali Campania: Edmondo Cirielli e Giosy Romano, patto elettorale nelle liste del centrodestra - Giosy Romano, uno dei papabili alla corsa a governatore, sarà a supporto di Cirielli e indicherà candidati nelle liste del centrodestra ... Come scrive fanpage.it