Regionali si muove la lista Cirielli Presidente | pronta una candidatura femminile inedita

Tempo di lettura: < 1 minuto Sarebbe in via di definizione la candidatura femminile per la listaCirielli Presidente” nel Sannio. Stando alle ultime indiscrezioni, il viceministro agli esteri sarebbe pronto a  a schierare Lucia Rosella tra i propri candidati alle prossime Elezioni Regionali. Rosella, originaria di Pago Veiano, è consulente finanziario e dipendente del Consorzio Medil. È considerata una personalità vicina a un noto imprenditore sannita, riferimento nel contesto economico locale, legato anche al candidato presidente del centrodestra.  La sua candidatura andrebbe a comporre il tandem con Nicola Boccalone per la lista che fa capo al presidente Edmondo Cirielli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

