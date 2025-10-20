Tempo di lettura: < 1 minuto Sarebbe in via di definizione la candidatura femminile per la lista “Cirielli Presidente” nel Sannio. Stando alle ultime indiscrezioni, il viceministro agli esteri sarebbe pronto a a schierare Lucia Rosella tra i propri candidati alle prossime Elezioni Regionali. Rosella, originaria di Pago Veiano, è consulente finanziario e dipendente del Consorzio Medil. È considerata una personalità vicina a un noto imprenditore sannita, riferimento nel contesto economico locale, legato anche al candidato presidente del centrodestra. La sua candidatura andrebbe a comporre il tandem con Nicola Boccalone per la lista che fa capo al presidente Edmondo Cirielli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Regionali, si muove la lista “Cirielli Presidente”: pronta una candidatura femminile inedita