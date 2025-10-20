Regionali Salvini torna in Campania per lanciare la sfida al centrosinistra | ecco la data
Tempo di lettura: < 1 minuto Domenica 26 ottobre 2025, alle ore 11.00, presso il Teatro Sannazaro di via Chiaia a Napoli, la Lega presenterà i propri candidati alle elezioni regionali della Campania, in programma il 23 e 24 novembre. All’indomani della consegna ufficiale delle liste, sarà Matteo Salvini in persona — vicepresidente del Consiglio e segretario del partito — a guidare la presentazione della squadra leghista. Con lui ci saranno il vicesegretario Claudio Durigon, il coordinatore regionale Gianpiero Zinzi, il candidato alla presidenza della Regione per il centrodestra Edmondo Cirielli e altri rappresentanti nazionali e locali del partito. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
