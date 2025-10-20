Regionali prende forma la lista deluchiana A testa alta | i primi candidati

Salernotoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inizia a prendere forma, anche in provincia di Salerno, la lista “A Testa Alta” che fa riferimento al governatore Vincenzo De Luca, che sosterrà la candidatura a presidente di Roberto Fico (M5S). I primi nomiA guidare la compagine deluchiana sarà sicuramente il consigliere regionale Luca Cascone. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

