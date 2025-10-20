Regionali Maria Teresa Imparato | la scelta della candidatura nella lista Avanti Campania

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Con grande emozione e senso di responsabilità condivido la mia scelta di candidarmi alle prossime elezioni regionali nella lista Avanti Campania. Perché? Perché sono convinta che sia necessario ritornare a quel dialogo politico concreto e costruttivo che negli ultimi anni è stato soffocato da slogan e provocazioni.” Così Maria Teresa Imparato. “ Credo nei diritti: il diritto alla salute, il diritto a un trasporto pubblico efficiente, il diritto a vivere in un luogo non inquinato, il diritto al lavoro – continua Maria Teresa Imparato ­­ – Sarò felice di incontravi e raccontare di persona il progetto Avanti Campania nei prossimi giorni e guardarci negli occhi per iniziare questo viaggio insieme. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

