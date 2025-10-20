Regionali il sorteggio è l' unica via democratica Il 50 per cento vada alle donne

Il Comune di Brindisi con avviso dello scorso 6 ottobre ha reso pubbliche le procedure per la nomina di 326 scrutatori effettivi e 150 supplenti necessari per lo svolgimento delle elezioni regionali del prossimo 23 e 24 novembre 2025. Nello stesso viene precisato che 163 scrutatori effettivi (50. 🔗 Leggi su Brindisireport.it