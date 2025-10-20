Regionali il Pd irpino trova la mediazione per i candidati nel listino

Tempo di lettura: 2 minuti Sarebbe in dirittura d’arrivo la chiuisura della lista del Partito Democratico della provincia di Avellino da presentare alle prossime elezioni regionali, dove il centrosinistra corre a sostegno del candidato Governatore Roberto Fico. L’accordo è arrivato dopo lunghe mediazioni tra l’area bonacciniana e il fronte Schlein, alla presenza del segretario regionale Piero De Luca. Dopo un weekend di trattative complesse e tensioni interne, la decisione è stata presa dalla Direzione provinciale tramite voto telematico, seguendo le modalità già adottate in altre province, come Salerno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Regionali, il Pd irpino trova la mediazione per i candidati nel listino

Argomenti simili trattati di recente

Sabino Morano, candidato alle Regionali della Campania con la lista della Lega, risponde alle offese che il candidato del Pd Maurizio Petracca ha rivolto alla coalizione del centrodestra irpino: "Clamorosa caduta di stile del consigliere regionale uscente del P - facebook.com Vai su Facebook

Il Pd verso la chiusura della lista: ecco il poker per le Regionali - Ore frenetiche in casa Partito Democratico irpino per la definizione delle candidature al Consiglio regionale della Campania, in vista della deadline di sabato. Riporta irpinianews.it

Regionali, nel Pd è scontro sulla quota rosa: in pole Nazzaro, Cervinaro e Caruso - Nell’incontro di ieri nella sede pd di via Tagliamento la quadra sulle candidate della liste Pd non si è trovata e la direzione provinciale convocata per oggi ... corriereirpinia.it scrive

Pd, De Caro: “Petitto, Festa e Nargi sono andati via, io sono rimasto”. E punta su Petracca. “Congresso? Sia unitario” - E a giudicare dalla partecipazione all’incontro organizzato dall’area dem che fa riferimento a Umberto Del Basso De Caro ... Segnala corriereirpinia.it