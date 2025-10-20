Regionali il Pd irpino trova la mediazione per i candidati nel listino

Tempo di lettura: 2 minuti Sarebbe in dirittura d’arrivo la chiuisura della lista del Partito Democratico della provincia di Avellino da presentare alle prossime elezioni regionali, dove il centrosinistra corre a sostegno del candidato Governatore Roberto Fico.   L’accordo è arrivato dopo lunghe mediazioni tra l’area bonacciniana e il fronte Schlein, alla presenza del segretario regionale Piero De Luca. Dopo un weekend di trattative complesse e tensioni interne, la decisione è stata presa dalla Direzione provinciale tramite voto telematico, seguendo le modalità già adottate in altre province, come Salerno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

