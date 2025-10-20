Regionali De Luca | Io candidato? Non butto a mare 10 anni di vita

Cilentoreporter.it | 20 ott 2025

"Io controllo, e seguo. Ma potete immaginare che prendo 10 anni di vita e li butto a mare?". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, rispondendo ai cronisti che, a margine di una iniziativa a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli

regionali de luca io candidato non butto a mare 10 anni di vita

© Cilentoreporter.it - Regionali, De Luca: “Io candidato? Non butto a mare 10 anni di vita”

