Regionali Cirielli elogia la Zes | Traino per il Sud

Ilmattino.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Il governo Meloni ha stanziato nella legge di bilancio varata dal Consiglio dei Ministri oltre 4 miliardi di euro da impegnare per i prossimi tre anni nella Zes unica del Mezzogiorno. Si. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

