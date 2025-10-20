Regionali Cirielli Ad Avellino per la presentazione della lista FDI

Tempo di lettura: < 1 minuto Il candidato Governatore del centrodestra in Campania, Edmondo Cirie lli fa tappa ad Avellino. Sabato 25 ottobre 2025, alle ore 18:00, all’Hotel de la Ville di Avellino, sarà presentata a lista di Fratelli d’Italia della provincia di Avellino a sostegno di Edmondo Cirielli, candidato Presidente per la Regione Campania “Siamo pronti a scrivere una nuova pagina per la nostra IrpiniaSarà un momento di unità, orgoglio e partecipazione, per condividere la nostra visione di una Campania che si rialza e guarda con fiducia al futuro L’Irpinia sarà protagonista di questo percorso, con le sue energie migliori, le sue idee e la forza di una comunità che non si arrende Edmondo Cirielli – Il tuo Presidente per la Campania Rialziamoci per tornare grandi”, lo spot di presentazione da parte del coordinatore provincia di FDI, Ines Fruncllo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Regionali, Cirielli Ad Avellino per la presentazione della lista FDI

