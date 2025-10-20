Regionali anche Iovino passa dal centrosinistra al centrodestra Amente non si ricandida

Sono ore concitate per la politica regionale in Campania. Questo fine settimana saranno presentate le liste e in questi giorni devono essere chiuse le candidature. Da un lato il campo largo, dall’altro la coalizione di centrodestra: la partita è tutta qui, soprattutto nello strappare candidati al consiglio da una coalizione all’altra. Quello che già è . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Regionali, anche Iovino passa dal centrosinistra al centrodestra. Amente non si ricandida

