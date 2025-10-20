Regionali 2025 Forza Italia a Fico | Ha rinnegato tutto ciò che predicava

Continua la polemica tra centrosinistra e centrodestra in Campania in vista delle elezioni regionali. Alle critiche di Roberto Fico all'avversario Edmondo Cirielli risponde il deputato salernitano di Forza Italia Pino Bicchielli: “Roberto Fico rappresenta l’ennesima illusione di una politica. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Forza Italia, Mario Schena annuncia: “Mi candido alle elezioni regionali del prossimo novembre” Il giovane consigliere comunale e segretario regionale dei giovani di Forza Italia sarà il candidato degli azzurri a Fasano https://www.osservatoriooggi.it/notizie/po - facebook.com Vai su Facebook

Elezioni Regionali Campania, anche da Forza Italia via libera a Cirielli come candidato del centrodestra. Il viceministro: «Non ho mai parlato male di Berlusconi» - X Vai su X

Regionali, Capasso (Forza Italia): «Virale un video di Roberto Fico che insulta Luigi Cesaro e ai suoi fratelli» - È diventato virale un video in cui Fico, scendendo anche sul personale, attacca Luigi Cesaro e ... Scrive ilmattino.it

Forza Italia candida Carlo Zito alle Regionali in Puglia - Carlo Zito, 33 anni, ingegnere ambientale e vice segretario FI a Martina Franca: alle Regionali 2025 per la provincia di Taranto ... Secondo pugliapress.org

Regionali, Martusciello: «In Campania tutti vogliono entrare in Forza Italia» - Lo ha detto Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia, commentando in tono scherzoso le richieste ... Si legge su ilmattino.it