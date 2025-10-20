Regina Mathilde del Belgio | che chic con il suo nuovo bob
La sovrana, fedele da sempre al suo taglio medio arioso e vaporoso, ha dato una svolta al look, ma solo temporanea visto che, fino a prova contraria, si tratterebbe di un faux bob. Vero o finto che sia il risultato comunque convince. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Argomenti simili trattati di recente
Bruxelles, il Presidente Mattarella incontra il Re dei Belgi Filippo e la Regina Mathilde - X Vai su X
VIAGGIO A BRUXELLES! Re Felipe e la regina Letizia sono stati accolti da re Philippe e dalla regina Mathilde a Bruxelles! Festival Europalia 2025. #FelipeVI #ReyFelipeVI #KingFelipeVI #FelipeVIDeEspaña #FelipeVIDeEspana #ReyFelipe #ReyDeEspaña # - facebook.com Vai su Facebook
Regina Mathilde del Belgio: che chic con il suo nuovo bob - La sovrana, fedele da sempre al suo taglio medio arioso e vaporoso, ha dato una svolta al look, ma solo temporanea visto che, fino a prova contraria, si tratterebbe di un faux bob. Segnala vanityfair.it
Matilde del Belgio riceve Mattarella con un look damascato, ma non convince - Matilde del Belgio ha scelto un look chic ed elegante per accogliere la delegazione italiana ma la decorazione del coordinato blu non ha convinto del tutto ... dilei.it scrive
Mathilde del Belgio, la Regina al gala con il look da sposa - Mathilde del Belgio, regina consorte del Paese, è stata la protagonista della serata di gala organizzata dal Comitato di sostegno delle Fiandre occidentali per la Fondazione Re Baldovino. Segnala dilei.it