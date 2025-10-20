Regina Mathilde del Belgio | che chic con il suo nuovo bob

Vanityfair.it | 20 ott 2025

La sovrana, fedele da sempre al suo taglio medio arioso e vaporoso, ha dato una svolta al look, ma solo temporanea visto che, fino a prova contraria, si tratterebbe di un faux bob. Vero o finto che sia il risultato comunque convince. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

regina mathilde del belgio che chic con il suo nuovo bob

© Vanityfair.it - Regina Mathilde del Belgio: che chic con il suo nuovo bob

Regina Mathilde del Belgio: che chic con il suo nuovo bob - La sovrana, fedele da sempre al suo taglio medio arioso e vaporoso, ha dato una svolta al look, ma solo temporanea visto che, fino a prova contraria, si tratterebbe di un faux bob.

