Reggio Emilia allarme per due zaini sospetti | arrivano gli artificieri
Reggio Emilia, 20 ottobre 2025 - È scattato il protocollo d'allarme anti-bomba per due zaini ritenuti sospetti, abbandonati in via delle Fiamme Gialle, di fianco al comando provinciale della guardia di finanza e al Provveditorato, nonchè di fronte alla caserma del comando provinciale dei carabinieri. A dare l'allarme del ritrovamento sarebbe stata un'insegnante. Le forze dell'ordine, come da prassi, hanno avvertito gli artificieri che stanno arrivando da Bologna e hanno fatto evacuare circa 40 persone dal provveditorato e spostato personale di alcuni uffici adiacenti della finanza. Intorno alle 17 potrebbero scattare le operazioni di ispezione ed e eventuale bonifica, con una possibile chiusura della strada tra Corso Cairoli e Corso Garibaldi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
