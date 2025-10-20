Reggio Calabria ultima nel report Ecosistema Urbano 2025 Ripepi | L’ultimo disastro di Falcomatà

Reggiotoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Reggio Calabria chiude al 106esimo e ultimo posto tra i capoluoghi italiani nel reportEcosistema Urbano 2025” di Legambiente, realizzato con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore, registrando un punteggio inferiore al 25% e indicatori in netto peggioramento.Massimo Ripepi, consigliere comunale e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

reggio calabria ultima reportReggio Calabria ultima nel report “Ecosistema Urbano 2025”, Ripepi: “undici anni di disastri, l’ultimo disastro di Falcomatà prima di lasciarci” - Reggio Calabria chiude al 106° e ultimo posto tra i capoluoghi italiani nel report “Ecosistema Urbano 2025” di Legambiente, realizzato con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore, registrando un punteggio in ... Si legge su strettoweb.com

reggio calabria ultima reportReggio Calabria ultima in Italia anche nella classifica “Ecosistema urbano” di Legambiente per il 2025. Cosenza unica del Sud in alto | DATI - Ultimi, ancora una volta ultimi, la città di Reggio Calabria è ultima nel report Ecosistema Urbano 2025 di Legambiente, non certo una pericolosa organizzazione di estrema destra. Si legge su strettoweb.com

reggio calabria ultima reportCosenza unica città capoluogo del Mezzogiorno tra le prime 20 di Legambiente - Tra i parametri utilizzati, la vivibilità dei centri urbani, la raccolta differenziata, la gestione delle reti idriche ... rainews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Reggio Calabria Ultima Report