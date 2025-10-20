Reebok ha riproposto tre classici di metà anni ’90 per il 30º anniversario della PlayStation

La scorsa settimana, Sony e Reebok hanno presentato una collezione limitata di tre paia di scarpe in onore del 30º anniversario dell’uscita della PlayStation originale. I tre territori di lancio originari — Giappone, Regno Unito e Stati Uniti — avranno ciascuno un modello distintivo per celebrare l’occasione. «Conosco la storia di PlayStation e le collaborazioni che hanno fatto in passato, ma non vedevo da tempo un loro progetto con un marchio di abbigliamento sportivo in particolare», racconta Mubi Ali, Global Senior Product Marketing Manager di Reebok. «Così ho contattato il team del Regno Unito tramite LinkedIn per vedere se erano interessati a una conversazione. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

