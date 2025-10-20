Reddito di libertà 2026 rifinanziato in manovra il sostegno per le donne vittima di violenza | come funziona
Confermato anche per il 2026 il reddito di libertà, il sostegno di 500 euro per 12 mesi, per le donne vittime di violenza che si trovano in condizioni di disagio economico e seguite da entri antiviolenza o servizi sociali. Nella bozza della manovra il fondo viene rifinanziato con 500mila euro nel 2026 e altri 4 milioni l'anno a partire dal 2027. 🔗 Leggi su Fanpage.it
