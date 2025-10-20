Reddito di Libertà 2026 | rifinanziato il sostegno economico per le donne vittime di violenza

Confermato il contributo anche per il 2026. Il Reddito di Libertà sarà disponibile anche nel 2026, garantendo un sostegno economico di 500 euro al mese per 12 mesi alle donne vittime di violenza che vivono in condizioni di difficoltà economica e sono seguite da centri antiviolenza o servizi sociali. Secondo la bozza della legge di bilancio, il fondo verrà rifinanziato con 500 mila euro per il 2026 e con 4 milioni di euro l'anno a partire dal 2027. Si tratta di un impegno importante, anche se inferiore rispetto allo scorso anno, quando la misura disponeva di 10 milioni di euro.

