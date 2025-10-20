Red Bull punita dopo la gara di Austin per la furbata del meccanico di Verstappen | cosa è successo

La Red Bull è stata multata di 50mila euro al GP degli Stati Uniti per una manovra irregolare in griglia di un suo meccanico, che ha provato a complicare la partenza della McLaren di Norris. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

Austin scuote il mondiale! Verstappen domina la sprint. Red Bull torna dominante? McLaren punta sul degrado gomme Link in bio per l'articolo completo - X Vai su X

L'olandese con la Red Bull manda in crisi le Mc Laren: nella Sprint Piastri tampona Hulkenberg e Norris, il leader del Mondiale in crisi. Migliorano le Rosse: Charles a 6 millesimi dalla prima fila, Hamilton è quinto - facebook.com Vai su Facebook

F1, GP Usa: Red Bull investigata e multata dopo una segnalazione McLaren. Cosa è successo - Red Bull investigata e poi multata dai commissari per mancato rispetto dell'articolo 12. Si legge su sport.sky.it

Perché il licenziamento di Horner è stato ufficializzato solo dopo 2 mesi da Red Bull: cosa è successo - La Red Bull ha ufficializzato solo il 22 settembre, all'indomani della dominante vittoria di Max Verstappen nella gara di Baku, l'uscita di Christian Horner, nonostante l'ex team principal fosse stato ... Riporta fanpage.it

Accordo per la buonuscita economica: Horner ufficialmente fuori dalla Red Bull - L'ex team principal, sollevato dall'incarico dopo il GP Gran Bretagna 2025, è ora totalmente fuori dall'azienda austriaca Christian Horner ha ufficialmente lasciato la Red Bull dopo aver concordato ... Secondo gazzetta.it